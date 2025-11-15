陸委會卡「小貓熊來台」？雙城論壇生變衝擊兩岸動物園合作

雙城論壇原定12月在上海舉行，但傳出陸委會不准上海市台辦副主任李驍東來台申請，衝擊多項計畫，包括去年談妥的台北動物園以一對企鵝交換上海動物園一對小貓熊也恐生變。

根據《聯合報》報導，去年12月，台北市政府與上海市政府在雙城論壇期間簽署了「小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，計劃以台北送出的一對企鵝交換上海的一對小貓熊。根據動物園的規劃，若檢疫順利，預計上半年氣溫舒適、運送條件較佳時，小貓熊就會來台。

小貓熊資料照。（圖／台北市立動物園提供）

然而上海市台辦副主任李驍東原定11月20日來台3天期間，赴台北動物園了解小貓熊生活環境，現在卻傳出陸委會不核准他的來台申請。台北市立動物園發言人曹先紹坦言，兩岸的政治氛圍千變萬化，談好要合作的東西不能說沒有變數，動物園能控制的只有對專業的信心，在專業上該有的準備一樣都不會少。

小貓熊資料照。（圖／台北市立動物園提供）

