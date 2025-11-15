陸委會反制雙城論壇！拒李驍東來台 蔣萬安：沒必要這麼複雜

國民黨主席鄭麗文上任後，副主席張榮恭前往大陸與國台辦主任宋濤會面，強調兩岸人民應共同推進和平發展，而不需引起國際人士的關注，引發討論。陸委會隨即反制，考慮不核准上海市台辦副主任李驍東的來台申請。對此，台北市長蔣萬安今表示，雙城論壇是兩市行之多年的交流，沒有必要這麼複雜。

台北市長蔣萬安表示， 雙城論壇是兩市行之多年的交流，沒有必要這麼複雜。（圖/中天新聞）

台北市2024年主辦的雙城論壇，當時雙方主論壇簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」及「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，台北市立動物園預計以黑腳企鵝交換上海動物園小貓熊，透過動物交換建立長期合作關係，李驍東預定20日來台3天，將赴台北市立動物園了解小貓熊的生活環境。然而傳出陸委會因不滿張榮恭會面宋濤時發表的言論，因此打算不核准李驍東20日來台的申請。

台北市長蔣萬安15日出席內湖國中校慶。（圖/台北市政府提供）

蔣萬安今天 (15日)出席內湖國中校慶時，針對陸委會可能不批准李驍東於20日來台的申請表示，雙城論壇就是秉持對等、尊嚴、善意、互惠等原則推動，中央陸委會之前也都表達樂觀其成，兩座城市間行之多年的交流，沒有必要這麼複。

