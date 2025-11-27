陸委會哀悼香港大火 經查暫無國人受影響

宏福苑大樓發生嚴重火警，至少有44人罹難。（AP）

陸委會針對香港新界大埔「宏福苑大樓」昨（26日）發生的重大火災表達哀悼與慰問，並表示，根據駐港辦事處掌握的資訊，目前沒有台灣民眾受影響，將持續追蹤情況，提供急難救助。

「宏福苑大樓」昨日下午發現嚴重火警，火勢延燒至今日凌晨才獲控制，目前已造成44人死亡、多人受傷，仍有200多人失聯，陸委會今日透過新聞稿向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。

陸委會表示，台灣與香港往來密切，我國政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛。願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。另根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。