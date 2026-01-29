陸委會喊話李貞秀努力申請放棄中國籍 柯文哲要求拿出流程圖：告訴我們怎麼做

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨候任立委、陸配李貞秀2月將正式上任，其中國籍還沒放棄，陸委會主委邱垂正昨（28）日稱，李貞秀還有一年的時間去申請放棄，希望中配，「還是要去努力一下」。民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪時播被問及此事，柯文哲說，這問題困擾民眾黨已經快一年，我們應該要求陸委會、內政部明確地講出SOP，政府可以規定法律，但要告訴我們怎麼做，一個陸配來台灣，十年後領了身分證，到底能否從政？不要讓每個人來這裡，就想說我一年後會被解職了，每天也不能專心工作，還是這才是民進黨的目的？

廣告 廣告

柯文哲。（圖／方炳超攝）

柯文哲說，這個問題已經困擾民眾黨大概已經快一年了，關於陸配的從政權，他有跟民眾黨團主任陳智菡講，說我們應該要求陸委會、內政部，明確地講出SOP，政府可以規定法律，這是政府的權力，可是要告訴我們怎麼做，流程圖要很清楚。邱垂正說對岸好像沒有人可以放棄國籍，這很奇怪，告訴我們說要放棄中國的國籍才可以來台灣當立法委員，好就聽你的，再問下一步說那怎麼做？他說我不知道，沒有方法，這不是很奇怪嗎？

柯文哲重申，國家可以定法律，可是要很清楚，這法律要怎麼做，所以結論就是，政府可以定法律，但是要告訴人民怎麼遵循。一個陸配來台灣，十年後領了身分證，到底能從政不能從政？請政府明確地講出說流程是怎樣做，不要讓每個人，來這裡就想說啊我一年後會被解職了，每天也不能專心工作，還是這才是民進黨的目的？



更多FTNN新聞網報導

祝陳菊早日康復？柯文哲：就好好養病 要引誘我講人家壞話？

藍白會不會分手？柯文哲：世界上什麼事都有 藍營朋友每個都很玻璃心

梁文傑稱未接獲李貞秀放棄中國籍文件 黃國昌：陸委會好像淪為民進黨側翼令人遺憾

