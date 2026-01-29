陸委會喊話李貞秀努力申請棄中國籍 柯文哲要求明確SOP

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨候任立委、中國籍配偶李貞秀預計2月走馬上任，但至今還沒放棄中國籍，陸委會主委邱垂正昨說，依國籍法規定，李須於一年內放棄中國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，邱建議可以「努力一下」，不然李貞秀屆時就不能擔任公職。民眾黨前主席柯文哲今（29日）表示，陸委會、內政部應明確講出SOP，一個中配來台，十年後領身分證，到底能否從政？別讓每個人來這，想說一年後被解職，每天也不能專心工作，還是這才是民進黨目的？

柯文哲上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪，就將遞補進立院的李貞秀國籍問題，柯文哲指出，這問題已困擾民眾黨大概快一年了，關於中配的從政權，他跟民眾黨團主任陳智菡講，應要求陸委會、內政部，明確地講出SOP，政府可以規定法律，這是政府的權力，可是要告訴我們怎麼做，流程圖要很清楚。

柯文哲表示，邱垂正說對岸好像沒有人可以放棄國籍，這很奇怪，告訴我們說要放棄中國的國籍才可以來台灣當立委，但再問下一步怎麼做？他說「我不知道，沒有方法」，這不是很奇怪嗎？

柯文哲重申，國家可以訂定法律，可是要很清楚，這法律要怎麼做？所以結論是，政府可以定法律，但要告訴人民怎麼遵循。一個中配來台灣，十年後領了身分證，到底能從政不能從政？請政府明確地講出流程怎樣做，不要讓每個人來這裡就想說「我一年後會被解職了」，每天也不能專心工作，還是這才是民進黨的目的？

