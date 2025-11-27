陸委會喊雙城論壇早點申請 蔣萬安回應了

▲台北市長蔣萬安赴議會專案報告。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 台北上海雙城論壇9月延期，台北市政府昨日表示已敲定在12月下旬舉辦。陸委會副主委梁文傑今（27）日表示，北市府還要再申請一次，但目前看來沒什麼問題。針對北市府稱上次許可證壓線才給，梁文傑回應說，希望市府早點給。對此，台北市長蔣萬安表示，雙城論壇現在還在跟上海方協調，有些行政細節還沒有定。

蔣萬安今日下午赴議會專案報告，會前媒體詢問雙城論壇議題，蔣萬安表示，雙城論壇現在還持續跟上海方協調，有些行政細節還沒有定，如有進一步結論會再跟大家報告。

媒體問市議員許淑華喊話和碩董事長童子賢參選台北市長，是可敬的對手嗎？蔣萬安說，自己也表示過，離選舉還有很長一段時間，今天到議會來進行總質詢，就是持續專注在市政上。

針對行政院對《財劃法》提出覆議，蔣萬安強調，已經表達很多次，還是呼籲行政院要能夠提出具體的試算數字，才能夠有討論的基礎。

