陸委會嚴厲譴責中共「跨國鎮壓」恫嚇國人

▲大陸殺紅了眼！鋪天蓋地追殺沈伯洋。

【記者 沁諠／台北 報導】自大陸公安機關立案偵查立委沈伯洋，連日來大陸有計劃的再透過社群媒體，鋪天蓋地對沈伯洋進行網路公審，還繪聲繪影指出下一位「公審」立委對象，行徑十分誇張！針對中共官媒對我立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，大陸委員會予以最嚴厲譴責。

陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。我們認為，這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。

陸委會強調，包括本案在內，我們也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。陸委會也呼籲國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。（照片翻攝畫面）