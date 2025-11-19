陸委會嚴正警告：假冒移民署要求查詢「中共居民身分證」為詐騙

陸委會主委邱垂正。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 大陸委員會今（19）日鄭重澄清，政府從未要求民眾提供個人資料查詢是否曾領用中共居民身分證，此類訊息純屬詐騙，呼籲國人切勿上當！

陸委會表示，近日接獲民眾陳情通報，有詐騙集團疑似利用移民署名義，發送電子郵件稱「懷疑您可能領用中共身分證件」，並要求當事人點選連結網址進行查詢。陸委會提醒國人，此為詐騙手法，請民眾不要任意撥打電子郵件內的電話、點擊相關連結或登錄特定網站，避免上當受騙。

陸委會強調，政府從來沒有利用電子郵件或網頁，提供民眾自由查詢是否曾領用中共居民身分證件。凡是要求民眾點擊不明連結或輸入個資的相關訊息，皆非官方作為。

陸委會已立即通報刑事警察局等主管機關，及時啟動網頁阻斷及刑事查處程序，以遏止詐騙行為擴散。呼籲民眾提高警覺，遇有類似可疑訊息，應向陸委會或警方檢舉。

