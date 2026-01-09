陸委會嚴正譴責中共列名制裁 強調對台無司法管轄權

針對中共國台辦近日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及我國高等檢察署檢察官列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並揚言依法實施「終身追責」，陸委會主委邱垂發表聲明，表達最強烈抗議與最嚴厲譴責，強調相關作為毫無正當性，也不具任何法律效力。

邱垂正指出，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，是客觀事實與台海現狀。中共對台灣不具任何司法管轄權，其法律對台灣人民也完全沒有拘束力。中共以威脅、恫嚇方式對台施壓，不僅無法產生任何威懾效果，反而只會激起台灣社會更強烈的憤慨與反感，並嚴重衝擊兩岸正常交流，使兩岸關係更加疏離。

邱垂正強調，遭中共點名的所謂「台獨頑固分子」，皆是在其職務上依法行政、守護中華民國與台灣安全的國家公職人員，致力防範中共對台施壓、統戰滲透及竊密行為，實質捍衛國家安全與人民福祉。兩千三百萬台灣人民也將與這些公職人員站在一起，成為最堅實的後盾，共同守護民主自由。

陸委會提醒，中共此舉並非僅針對特定人士，而是意圖在台灣社會製造寒蟬效應，動搖人民維護現狀與民主自由決心。政府將採取必要作為，堅定捍衛國家主權與司法主權，維護國人安全與福祉。對於中共當局任何破壞兩岸穩定的挑釁行徑，其所引發的嚴重後果，應由中方自行承擔。