即時中心／張英傑、陳治甬報導

網路流傳，前國民黨立委邱毅被中國「封殺」，除了資產被凍結，也被中國限制出境，邱毅為此求助陸委會，卻被以「慢走不送」回絕。對此，陸委會副主委梁文傑今（22）日接受媒體詢問時表示，「慢走不送好像是我會用的詞彙」，但是陸委會沒有回應過這件事，也沒有接獲邱毅的求助，總之，陸委會從來沒有接到邱毅求助。





陸委會今日下午4時舉行例行記者會，由梁文傑主持。媒體提問，網路消息傳出，前立委邱毅被中國封殺，被中國定性為「兩面人」，帳號資產都被凍結，限制出境，他有求助陸委會，陸委會回絕說「慢走不送」，請教梁文傑對此事看法，此事是否是真的？

廣告 廣告

對此，梁文傑指出，「慢走不送好像是我會用的詞彙」，但是我從來沒有回應過這種事，陸委會沒有回應過，也沒有接獲邱毅求助，這個消息我們並沒有辦法核實，可能是網路謠言。總之，陸委會從來沒有接到邱毅的求助。





原文出處：快新聞／陸委會回應「慢走不送」？網傳邱毅被中國「封殺」急求助 梁文傑說話了

更多民視新聞報導

中國無人機擅闖東沙島領空 陸委會震怒嗆「這段話」

中配網紅喊「紅旗插滿台灣」遭廢居留 國台辦跳腳嗆聲、陸委會霸氣反擊

中天主播林宸佑涉共諜案遭押 陸委會表態了

