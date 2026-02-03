陸委會坦言棄陸籍困難 無人完成

在大法官陳忠五（左）監誓下，台灣民眾黨新科立委李貞秀（右起）、洪毓祥、蔡春綢、陳清龍、王安祥、邱慧洳3日在立法院宣誓就職。（劉宗龍攝）

民眾黨新任「陸配」立委李貞秀不斷被內政部要求依《國籍法》規定放棄中華人民共和國國籍，李貞秀3日強調，她去年12月已親自赴陸申請放棄國籍，但遭湖南衡南縣公安機構回絕，並出示遭拒證明及填好的申請書，「請內政部去放棄看看」。陸委會主委邱垂正則坦言，曾告知內政部陸配會有放棄困難的問題，且迄今「無人完成」，而內政部則堅持《國籍法》應一視同仁，依法就是「要去放棄看看」。

面對國籍爭議，李貞秀昨出示去年12月9日飛往香港，並從香港搭乘高鐵前往衡陽車票，及12月13日從香港返台的機票，還有一份曾繳交給大陸卻被回絕的「退出中華人民共和國國籍申請表」。

李貞秀提及，當時她先到衡南縣公安局的出入境管理局想申請放棄國籍，但是縣公安局不受理，所以又跑一趟到市公安局出入境管理處，結果同樣被以「台灣怎麼可以」、「台灣又不是外國」拒絕受理。

李貞秀說，她昨天收到內政部公文，上面附了一份簡體公文，「我都不知道，什麼時候中華民國內政部開始幫對岸跑公文了？」如今她已出示不被對岸公安局受理的文件，也會轉交給內政部，「請他們去放棄看看！」

內政部回應，據李貞秀所述內容，可證明其仍具有中國大陸國籍，而擔任我國民選公職即應遵守《國籍法》第20條規定，提出已於就職前辦理放棄國籍的書面證明；若李遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認李於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部指出，因李貞秀說明已向中國大陸辦理放棄國籍，昨日再函請立法院祕書長周萬來協助提供已辦理的佐證資料。

邱垂正表示，「雖然申請放棄中華人民共和國國籍沒人完成過，不過依法就是要努力放棄看看。」他強調，李貞秀無法放棄國籍，並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄。

邱垂正進一步指出，世界上有些國家的憲法不准國民放棄國籍，包括墨西哥、阿根廷等，若這些國家國民歸化成為中華民國國民，也無法放棄原有國籍，不過依據國籍法規定，就無法擔任公職。

他直言國籍法不是針對大陸配偶，而是針對所有的國家、所有的國民，所有中華民國國民都一視同仁。「如果只針對陸配有不同的規定，對於其他的國民是不公平的。」