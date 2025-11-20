陸委會如何看待一國兩區？梁文傑：沒必要也無意義

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(11/20)被問到一國兩區的看法時，他表示，中共根本不承認中華民國，在這樣的狀況下，台灣內部爭論一國兩區的意義何在？這樣的討論既沒必要也無意義。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

國民黨副主席蕭旭岑至民進黨中國事務部貼文留言指出，前總統蔡英文在擔任陸委會主委期間，也曾說《中華民國憲法》就是一國兩區，並說這是法理概念。

梁文傑下午召開陸委會例行記者會回應時事，針對蕭旭岑的說法，他表示，陸委會在處理事務，就是依照我國《憲法》與《兩岸人民事務條例》，任何公務文件、案件，都不會出現一國兩區這四個字，也不會有一中原則、九二共識等文字，這都不是法律用語，而是政治或學者提出的看法，陸委會的立場是，這些政治、學者的說法，沒有爭論的必要。

梁文傑說，若要爭論，那麼蕭旭岑所謂的一國兩區，一國應該是指中華民國，但問題是中共根本不承認中華民國，還想讓中華民國不存在，在這狀況下，我們內部爭執一國兩區，有何意義？對陸委會而言，這些爭論既無必要也無意義。

