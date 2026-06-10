陸委會對海峽論壇下禁令 國台辦批「假民主真獨裁」

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大陸國台辦發言人張晗批評陸委會對大陸「海峽論壇」下禁令，是「假民主、真獨裁」。

由大陸主辦的第18屆海峽論壇即將召開，由於陸委會將海峽論壇定調為「中共統戰平台」，因此限制地方政府官員及人民團體參與，大陸國台辦發言人張晗今（10）日回擊。民進黨當局出於頑固「台獨」立場，只能禁錮台灣民眾赴大陸參加活動的自由，所作所為充分暴露了民進黨「假民主、真獨裁」的本質。（葉柏毅報導）

張晗表示，海峽論壇是堅持「民間性、草根性、廣泛性」的兩岸民間交流平台，對於促進兩岸各領域交流合作，增進同胞利益福祉發揮了重要積極作用，受到兩岸同胞普遍歡迎。張晗也進一步批評民進黨，出於頑固台獨立場，漠視兩岸民眾交流意願與地方發展需要，沒有意願也沒有能力，處理好兩岸關係。

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張晗並進一步批評說：「民進黨當局為了一己政治私利，惡意抹黑污蔑海峽論壇，破壞兩岸交流合作，禁錮台灣民眾行動和言論自由，嚴重損害島內同胞利益福祉。其所作所為充分暴露了其『假民主、真獨裁』的本質。」

張晗也強調，兩岸同胞是一家人，走親走近走到一起的大潮流，是任何力量都阻擋不了的。本屆海峽論壇將持續關注、服務基層和青年群體，讓兩岸融合發展成果惠及更多兩岸同胞。

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