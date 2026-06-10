陸委會對海峽論壇下禁令 國台辦稱活動陸續展開

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者張淑伶北京10日電）中國大陸國台辦發言人張晗今天宣稱，海峽論壇系列活動已經陸續展開。陸委會先前已發布，禁止中央機關及地方政府人員參與海峽論壇相關活動，地方政府人員更是首度被禁止參加。

第18屆海峽論壇大會13日將在廈門登場。張晗今天在國台辦例行記者會上表示，中國國民黨副主席張榮恭等「台灣各界代表人士」將出席大會。

張晗宣稱，海峽論壇系列活動在福建各地陸續開展，已舉辦海峽兩岸龍舟賽等4場活動，「近千名台胞踴躍參與」。而整體活動涵蓋基層治理、民間信仰等多項領域，並推動兩岸教育、電商、生物醫藥和中小企業等領域對接。

廣告 廣告

大陸委員會4日宣布，禁止中央機關、地方政府公務與公職人員參加海峽論壇相關活動。受到海峽論壇主辦單位邀請的台東縣長饒慶鈴，成為新政策下首名被政府禁止赴陸參加海峽論壇的地方首長。

對此，張晗除批評上述禁令外，並指陸方願意和台灣各政黨團體和各界人士在「堅持『九二共識』的政治基礎上」，促進兩岸各領域交流合作和人員往來。

陸委會主委邱垂正9日在網路節目受訪時重申，台灣不要中共刻意搭起的統戰平台，透過交流滲透分化台灣內部。台灣需要兩岸交流，但是要對等尊嚴、健康有序；反對有統戰任務、政治風險的交流，台灣需要專業的、單純的交流，必須去統戰化、去風險化、去政治化。（編輯：邱國強）1150610