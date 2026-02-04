陸委會強硬回應王滬寧「九二共識」說法：目的就是消滅中華民國、併吞台灣

國民黨副主席蕭旭岑日前率團赴陸參加「國共兩黨智庫論壇」。 圖：翻攝「臉書」蕭旭岑粉絲專頁

[Newtalk新聞] 中國全國政協主席王滬寧今（4）日接見國民黨副主席蕭旭岑，強調願在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，加強與國民黨在內台灣各政黨、團體的交流交往，深化兩岸融合發展。蕭旭岑則表示，兩岸均堅持「一個中國原則」的共識，即大家熟知的九二共識，以及反對台獨的共識，這是兩岸繼續交流的共同政治基礎。對此，陸委會回應指出，中共所說的「一中原則」或「九二共識」，其根本目的是消滅中華民國、併吞台灣，沒有中華民國的生存空間，台灣民意已堅決反對。

廣告 廣告

另一方面，國共兩黨智庫論壇3日在北京落幕，雙方達成包括「推動兩岸人員往來正常化」在內的5個「共同意見」。中國文化和旅遊部4日宣布，大陸將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。國台辦表示，此舉是回應台灣社會主流民意，希望民進黨正視民意，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，儘早恢復大陸居民赴台旅遊。

陸委會對此措施表示，目前我方法令對於陸客到金門、馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民需先到福建再搭乘「小三通」客船前往，實際來客人數尚待觀察。陸委會進一步指出，當前兩岸旅遊的人為障礙眾所周知是由陸方造成，此次陸方宣布近期放寬陸客來台限制，希望不要只說不做。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

核武「緊箍咒」明日解除！美俄無「New START」 核武透明度與競賽風險升高

楊宏基觀點》是「開始」而非「結束」！海鯤號淺水潛航成功 戰力之路仍漫長