陸委會批中共軍演坐實「台海麻煩製造者」 國防部1630對外說明

陸委會針對共軍將環台軍演予以譴責。（資料照，鏡週刊提供）

中國解放軍今（29日）無預警宣布發動環台軍演，還將實彈射擊的演習計劃取名為「正義使命-2025」，對此，陸委會痛斥，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，國防部除了執行立即備戰操演外，預計下午4時30分召開記者會對外說明。

共軍今（29日）突宣布在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東等地展開「正義使命-2025」軍演，還公布明（30日）將在台灣周邊5處海、空域範圍進行實彈射擊，據中國官媒《環球時報》報導，共軍此次環台軍演劍指美國對台軍售案。

對此，陸委員今（29日）發聲嚴正譴責，批中共環台軍演、實彈射擊，不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法被台灣人民及國際社會所接受。

陸委會也指出，北市府和上海主辦的「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略，「一面喊走親走近，一面搞武力威嚇，一面喊『兩岸一家親』，一面又劍指台灣」，陸委會表示，此事也再度印證「台灣人民不可對中共心存幻想」。

國防部今也回應，中共各類軍事侵擾、假訊息認知操作等威脅升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平主因，國防部已成立應變中心，並將派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，另也將在下午4時30分召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」記者會對外說明。





