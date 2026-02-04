陸委會批國共論壇倒果為因 國民黨：放棄溝通才是兩岸和平絆腳石 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對陸委會批評國共論壇「共同意見」是倒果為因，國民黨文傳會今（4）日回擊，指控民進黨政府放棄溝通責任，淪為兩岸和平的「麻煩製造者」；國民黨表示，當全球領袖如加拿大、英國等國首相繼訪中，甚至美國總統川普也規劃 4 月前往北京，「難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎？」

陸委會表示，中共對台極限施壓是兩岸人員往來的最大阻礙，國共間的「共同意見」完全是倒果為因，政府絕不會接受。對此，國民黨反批，陸委會昧於現實，無視國際間重要國家領導人近來接連訪問中國，加強與中國各方面合作。

國民黨表示，「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見，每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與中國溝通，是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。民進黨政府漠視台灣經濟實況，台灣現在只有跟AI相關的12%高科技業人員及買高科技股票的人好，其他的產業都很慘。

國民黨指出，台灣去年觀光業逆差7000億，如果開放鼓勵大陸客來台旅遊，起碼可以增加1、2000億的收入，造福旅遊業、旅館業、小吃業、伴手禮業，尤其花蓮地區，農曆年旅館業訂房率只有2成，民宿歇業了200多家，民進黨只會搞意識形態，完全不顧人民的死活。

國民黨痛批，兩岸緊張是因為民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者，兩岸間溝通比不溝通好，接觸比戰爭好，民進黨執政帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

國民黨強調，民進黨自己放棄責任不接觸、不溝通反而怪國民黨溝通接觸，近來包括加拿大總理、英國首相、烏拉圭總統、芬蘭總理絡繹不絕訪問中國，川普4月也要前去北京，「難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎？」

照片來源：鄭麗文臉書

