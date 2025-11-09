陸委會批追思吳石羞辱萬千軍民 鄭麗文回擊：威權幽靈箝制言論

鄭麗文赴台北市馬場町公園出席五〇年代政治受難人互助會舉辦的秋祭慰靈活動。翻攝鄭麗文臉書



國民黨主席鄭麗文8日出席統派舉辦的白色恐怖追思大會，追思對象包含中共代號「密使一號」的共諜吳石等，遭陸委會批評羞辱因吳石而死傷的中華民國萬千軍民。鄭麗文今（9日）臉書再度貼出致詞內容影片，指威權的幽靈、箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質，民主最起碼尊嚴何在？

針對鄭麗文追思前叛國共諜吳石，並聲援支持解放軍入侵台灣的極少數陸配個案，陸委會聲明表達嚴正立場，批鄭不僅嚴重傷害國家尊嚴，以極少數陸配案例轉移焦點，極不道德且自失立場。陸委會也說，鄭麗文將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。

鄭麗文上午在臉書初一段昨天追思活動影片並貼文，「威權的幽靈、箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質，民主最起碼的尊嚴？」並標籤白色恐怖秋季追思慰靈大會、白色恐怖秋季第35年、民進黨、意識形態等。

在這段影片中，鄭麗文致詞表示，在民主轉型超過30年的今天，今年再次看到，執政當局用國安的理由隨意把國民驅逐出境，只因為是陸配。「今天可以因為你的意識形態跟當權者不同，就被視為雜質，不但查水表，甚至是祭出司法，我們嚴重倒退。威權的幽靈、箝制自由言論的幽靈，再次籠罩台灣。」

鄭麗文說，今年史無前例，跨越所有政治光譜的公民團體、學者專家共同發表聲明，站在一起，因為這是台灣的底線，這是大家的最大公約數，這是在民主自由的體制裡，所有人民不分統獨、藍綠、左右，都應要享有的言論自由，作為人最起碼的尊嚴。她投入學生運動，也問自己被政治迫害怎麼辦，今年是國民黨總理孫文先生逝世的一百周年，她也曾問自己，有沒有辦法像當年先烈，敢用自己的生命，為自己的政治理念義無反顧。

