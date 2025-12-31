陸委會批雙城論壇後軍演是兩手策略 國台辦：顛倒黑白

世界各國對中國大陸軍演態度。（圖／TVBS）

中共軍演持續對台施壓，引發國際社會廣泛關注。此次軍演恰逢雙城論壇後舉行，陸委會批評中方採取「兩手策略」，而國台辦則反駁這是「顛倒黑白」。歐盟等國際勢力紛紛表達關切，強調反對以武力改變台海現狀，呼籲各方保持克制。同時，中國外交部長王毅對美國態度趨於和緩，但對日本立場依然強硬。

解放軍東部戰區於31日再次釋出實彈演習影片，內容看似成果總結，但並未明確說明演習是否已經結束。值得注意的是，影片中再度新增了一段疑似拍攝台灣本土的畫面。由於此次軍演正好在雙城論壇後舉行，陸委會批評中方採取「兩手策略」，而對此，國台辦發言人張晗表示有關言論純屬顛倒黑白、混淆是非。

這次軍演引發了國際社會的廣泛關注與分析。新加坡大學政治學副教授莊嘉穎認為，北京透過演習觀察區域國家的反應，目前除了台灣、日本、菲律賓和韓國有較明顯反應外，多數區域國家保持沉默，北京可能將此沉默解讀為可以進一步推動其施壓策略的信號。莊嘉穎還指出，北京此次演習主要是想觀察周遭國家的反應，尤其是與台灣在貿易航線和海底電纜方面關係密切的日本。

國際社會對此次軍演表達了不同程度的關切。歐盟強調反對以武力改變台海現狀，英國呼籲各方克制以避免高風險局勢，法國主張避免升高緊張，德國則表示現狀需要和平改變。在亞洲地區，日本向中方表達關切，菲律賓呼籲克制，南韓則主張通過對話維持和平。美國方面，國會跨黨派議員表態支持台灣，而前美國國家情報副總監Beth Sanner表示，北京一直在尋求突破極限，測試自己能走多遠，目的是創造新的常態。

值得注意的是，中國外交部長王毅在研討會上的發言呈現出對美和對日的不同態度。對美國，王毅表示相互尊重、和平共處、合作共贏是中美關係能否穩定發展、造福世界的關鍵所在，態度相對緩和。但對日本，王毅的立場依然強硬，警惕日本軍國主義沉渣泛起。據琉球朝日廣播新聞報導，今年以來中國海警船在釣魚島區域活動的天數累計達到356天，加上日本首相高市早苗的言論，使得中日關係持續緊張。此次北京對台軍演，雖然飛彈落點在台海，但其目標似乎不僅限於此。

