陸委會拒李驍東來台影響雙城論壇？蔣萬安：沒必要這麼複雜

台北市長蔣萬安15日出席內湖國中校慶時，被問到陸委會可能不核准上海市台辦副主任李驍東20日來台的申請，恐影響雙城論壇一事，他表示，雙城論壇是兩市行之多年的交流，沒有必要這麼複雜。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

國民黨主席鄭麗文上任後，副主席張榮恭前往大陸與國台辦主任宋濤會面，表示兩岸人民能夠共同推進兩岸關係和平發展，那就不勞國際人士的關心，反而會獲得全球的肯定。不過陸委會也隨即「反制」，打算不核准上海市台辦副主任李驍東20日來台的申請，可能連帶影響可能在12月底舉辦的台北上海雙城論壇。台北市長蔣萬安15日表示，雙城論壇是兩市行之多年的交流，沒有必要這麼複雜。

民國113年由台北市主辦的雙城論壇，當時上海方來台與台北市政府簽署小貓熊物種交流合作備忘錄（MOU），台北市立動物園預計以黑腳企鵝交換上海動物園小貓熊，透過動物交換建立長期合作關係，李驍東預定20日來台3天，將赴台北市立動物園了解小貓熊的生活環境。

不過傳出陸委會因不滿張榮恭會面宋濤時發表的言論，因此打算不核准李驍東20日來台的申請。蔣萬安15日出席內湖國中校慶時也被媒體問及，他表示，雙城論壇就是秉持對等、尊嚴、善意、互惠等原則推動，中央陸委會之前也都表達樂觀其成，「兩座城市間行之多年的交流，沒有必要這麼複雜。」

