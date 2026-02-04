陸委會指中共對台施壓阻礙兩岸往來 國民黨：民進黨台獨意識形態才是始作俑者

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國出席「國共智庫論壇」，國民黨智庫副董事長李鴻源總結提出5個面向、15項共同意見。陸委會批評，中共對台極限施壓是兩岸人員往來的最大阻礙，國共間的「共同意見」完全是倒果為因，政府絕不會接受。國民黨則回應，兩岸緊張是因為民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者。

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國北京參加「國共智庫論壇」。（圖／國民黨）

李鴻源於論壇總結時提出包括5個面向、15項共同意見，分別為推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、探索兩岸醫療康養合作新路徑、深化兩岸環保領域交流合作、強化兩岸防災減災合作。

廣告 廣告

陸委會質疑國共兩黨的共同意見是配合中共融台及統戰政策，走回西進、依賴中共老路，中共做法企圖繞過台灣政府公權力，製造台灣內部分化及矛盾、誤導國人認知。陸委會表示，目前兩岸關係癥結在於中共對台極限施壓、敵意有增無減。如軍機艦擾台、跨境鎮壓等極限施壓。國民黨無視中共意圖消滅中華民國、併吞台灣，執意與中共合辦國共智庫論壇，在「九二共識反台獨」政治前提下發布共同意見，誆稱推動解除政府對兩岸人員往來的人為限制等，這是倒果為因，政府絕不會接受。

國民黨表示，陸委會昧於現實，無視國際間重要國家領導人近來接連訪問中國大陸，加強與中國大陸各方面合作。「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見，每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與大陸溝通，是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

民進黨政府漠視台灣經濟實況，台灣現在只有跟AI相關的12%高科技業人員及買高科技股票的人好，其他的產業都很慘。

國民黨指出，台灣去年觀光業逆差7000億，如果開放鼓勵大陸客來台旅遊，起碼可以增加1、2000億的收入，造福旅遊業、旅館業、小吃業、伴手禮業，尤其花蓮地區，農曆年旅館業訂房率只有2成，民宿歇業了200多家，民進黨只會搞意識形態，完全不顧人民的死活。

國民黨表示，兩岸緊張是因為民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者，兩岸間溝通比不溝通好，接觸比戰爭好，民進黨執政帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

國民黨批評，民進黨自己放棄責任不接觸不溝通反而怪國民黨溝通接觸，近來包括加拿大總理、英國首相、烏拉圭總統、芬蘭總理絡繹不絕訪問大陸，川普總統4月也要前去北京，難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎？





更多FTNN新聞網報導

蕭旭岑會見王滬寧九二共識「各表一中」反台獨 不認同「強調分歧才獲尊重」

鄉民監察院／勸徐欣瑩進初選 黃揚明：徐巧芯黨員、民調都贏費鴻泰之後沒人再質疑

高鐵雲林站被指運量低 許宇甄不滿：是搶不到票只好轉他站搭車

