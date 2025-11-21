陸委會指「一國兩區」是政治語言 蕭旭岑嗆：去看蔡英文前主委的話再來評論

針對陸委會質疑「一國兩區」是政治語言，國民黨副主席蕭旭岑今天（21日）上午受訪回嗆，請陸委會回去看一看蔡英文前主委的話，再來做評論。（資料照片／姜永年攝）

國民黨副主席蕭旭岑日前受訪時指出，國民黨新任主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸包含「一國兩區」規定的中華民國憲法，掀起熱議。陸委會副主委梁文傑昨回應，在中共不承認中華民國的情況下，爭論「一國兩區」沒有任何意義。對此，蕭旭岑今天（21日）上午受訪回嗆，前陸委會主委蔡英文是全台灣第一個講「一國兩區」4個字的人，請陸委會回去看一看蔡英文前主委的話，再來做評論。

蕭旭岑日前受訪談及兩岸路線時表示，《中華民國憲法》就是一中憲法，只有回到憲法，包含「一國兩區」的規定，才能確保與對岸有共同的政治基礎。

對此，梁文傑昨主持陸委會例行記者會時回應，所謂「一國兩區」只是政治語言而非法律語言，蕭旭岑所指的一國是指中華民國，但問題是，中共根本就不承認中華民國，因此這些爭論既無必要也無意義。

蕭旭岑今天上午受訪則反擊，若按照陸委會說法，「統戰」2個字也不是法律語言，為什麼民進黨一直拿來迫害台灣人民？他要請問陸委會主委邱垂正、陸委會副主委梁文傑，前陸委會主委蔡英文在2002年4月4日先講了「一國兩區」，2人要如何評論？

蕭旭岑說，蔡英文是全台灣第一個講「一國兩區」4個字的人，這代表蔡英文也知道「一國兩區」的說法，符合《中華民國憲法》以及《兩岸人民關係條例》，一切合憲合法，「請陸委會回去看一看蔡英文前主委的話，再來評論」。



