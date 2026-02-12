陸委會提醒安全風險 1月赴陸有狀況案例增20人

（中央社記者李雅雯台北12日電）陸委會主委邱垂正今天在廣播節目受訪時提醒，建議赴陸必須審慎評估人身安全風險，今年1月涉及赴陸失聯、遭留置盤查、遭限制人身自由等案例計達20人。

邱垂正表示，赴陸風險提高，統計資料顯示，2024年赴陸失聯、遭留置盤查、遭限制人身自由等案例累計55人；去年累計221人，相較2024年增加4倍。今年1月再添20人，從2024年1月1日迄今，累計296人。

他說，在這296人中，赴陸失聯102人、遭留置盤查25人、遭限制人身自由169人，赴陸涉及人身安全風險案例不斷增加，這些數字僅呈現有備案者，不排除沒有通報、沒有備案的黑數更多，呼籲民眾赴陸一定要仔細評估赴陸風險。

他提到，目前還有11位一貫道信徒滯留在陸，尚未返回台灣。

邱垂正提醒，當一個地方對於爭取基本的民主、自由、人權都會被入罪時，等於因言獲罪安全風險很高，若要到這樣的地方去，當然要有安全方面評估，考量現有的陸港澳情勢，維持赴陸港澳旅遊警示為「橙色」燈號。

赴陸港澳旅遊警示分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）等4級燈號。（編輯：廖文綺）1150212