陸委會揭中共統戰新手法 邀台青宗教交流夾帶「婚姻配對」活動

中國對台統戰手法不斷演變，從宗教交流擴展到文旅觀光及社交互動。陸委會副主委沈有忠今（30日）上午在立法院答詢時表示，近期觀察到中方在宗教交流過程中，甚至邀請台灣年輕人進行「姻緣配對」，透過「心靈融合」或人際互動進行統戰，陸委會將持續密切關注相關情況。

民進黨立委陳俊宇質詢時指出，中國透過宗教交流滲透台灣已多年，台灣資訊環境研究中心（IORG）報告顯示，2024年約有1.6萬人次赴中參加宗教活動，其中超過半數在福建省舉行，關切中共是否以此作為統戰手段。

沈有忠回應，政府尊重並鼓勵健康有序的宗教交流，若雙方交流宗教教義或儀軌，陸委會會主動協助。然而，中方往往在交流中加入統戰元素，如強調「兩岸同屬一中」、將媽祖形容為「中國神」、以「回家」及「兩岸同根同源」等輿論方式影響台灣民眾，具有輿論洗腦性質。

此外，沈有忠指出，中方近來將統戰手法擴展至宗教景點的文旅觀光套裝行程，並在行程中夾帶「中國好棒棒」或「紅色產業供應鏈」的宣傳。更令人關注的是，他們還邀請台灣年輕人參加「姻緣配對」活動，可能透過心靈融合等方式進行人員統戰。

針對反制措施，沈有忠表示，陸委會會持續提醒國人注意身心安全，若中方利用宗教交流進行統戰，我方也將在管理上採取相應措施，包括針對訪台團體的成員身分審查，防止非宗教人員介入。

陳俊宇進一步關切，中共是否趁川習會後加強疑美論、棄台論等宣傳。沈有忠表示，陸委會將持續觀察兩岸互動與中共統戰策略，並在必要時提出對應作為。





