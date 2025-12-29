陸委會斥中共「正義」演習荒謬 解放軍稱針對「台獨」正當行動

▲陸委會斥中共「正義」演習荒謬！

【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會針對今（29）日中共對台發動針對性軍事演習，及在台海周邊海域進行侵擾，企圖片面改變台海現狀，表達強烈抗議及不滿。中共軍演行徑已干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全。陸委會呼籲中共當局理性克制，立即停止這些極不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為國際規則和秩序頭號破壞者。

中共解放軍東部戰區發佈公告，12月29日開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區亦將於2025年12月30日8時至18時，在鄰近台灣海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。東部戰區指出，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛中國國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

廣告 廣告

對於中共突發軍演，陸委會指出，近期以來，全球民主社群高度關注中國在印太區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國不僅持續侵擾我國周邊海空域，更在日本、菲律賓等鄰國周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高台海及區域緊張情勢。這些非理性的挑釁行為，粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對聯合國憲章、國際法與國際秩序的公然挑戰。此次軍演所謂「正義」之名更為荒謬，中共的行徑與其所宣稱「全球和平倡議」背道而馳，更突顯其意圖改變現狀的霸權本質。

陸委會再次強調，面對中共的軍事動態，我國安團隊事前均已嚴密掌握，並採取適切的因應作為，可以確保國防安全無虞，請國人安心。政府將堅定捍衛國家主權及民主自由，持續積極落實總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」，提升自我防衛能力，強化全社會民主韌性，展現反對中共併吞台灣的堅定決心，並與理念相近國家密切合作，共同維護台海及印太區域的繁榮與穩定。（照片翻攝畫面）