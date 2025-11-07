陸委會早盯上！灣灣小月是「桃園3結義」中配第4人「1原因躲過」內幕曝

政治中心／羅欣怡報導

「灣灣小月」在北捷和乘客發生口角，事後還拍抖音喊對方是青鳥。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）

被網友封為「桃園三結義」的中配亞亞、恩綺以及小薇，今年3月份陸續因武統言論遭台灣限期離境，近日又多出一名中國網紅「灣灣小月」也在抖音上宣揚武統，日前又因在捷運與乘客發生爭執，引發陸委會的關注。是事實，當初「桃園三結義」時，其實灣灣小月早就是被陸委會鎖定的「第4人」。

「桃園三結義」外，灣灣小月其實也是移民署關注的「第4人」。（圖／陳志金Threads）

一頭及肩長髮，「灣灣小月」面貌清秀，在抖音上有34萬粉絲，經常在抖音上分享她在台灣的所見所聞，從飲食到交通都有她的足跡，路線和「恩綺」類似；事實上，灣灣小月曾在街頭大唱「我們都是中國人」等歌曲，毫不避諱暢談武統言論。

根據《民視新聞網》報導，當時移民署原本準備針對她的言論展開調查，但灣灣小月早一步感受到風向不對，立刻刪除先前鼓吹武統的相關影片，試圖避開查辦，低調的這段時間，影片還是照上，但已經改走生活路線，不再那麼尖銳，也因她及時「止血」，相關單位最終未對其採取處分，得以全身而退。

「灣灣小月」在中配亞亞、恩綺以及小微離台後，將武統言論的影片刪光。（圖／翻攝自抖音）

但沒想到，上個月灣灣小月又因在捷運上與乘客發生爭執，疑似一名女乘客被拍入鏡，上前質問「哪裡來的啊？」灣灣小月立刻反擊：「你還搞歧視啊？我剛剛錄的都是我自己！」女乘客則回嗆「回你的國家」，雙方互不相讓，灣灣小月激動喊道：「自己國家都不認，真的沒見過這種人！」「我們倆現在下去找警察！」灣灣小月事後還以「搭捷運遇到青鳥」在抖音發文，遭網友瘋狂分享，引發熱議。

