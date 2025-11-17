陸委會曝中共6大滲透手法 派間諜滲透到台灣各政黨、科技產業

記者盧素梅／台北報導

面對國際關注中共對台滲透，陸委會今（17）日在臉書發文表示，台北地方法院國安專庭許凱傑法官揭露中共對台滲透六大手法，包括洩密、組織、分裂社會、科技洩密、介入選舉及「灰色地帶」行動。另外，司法數據顯示，因中國滲透行為而被起訴的人數，2024年倍增至168人，顯示中共對台滲透加劇。

陸委會指出，洩密的部分，軍中人員因誤簽「投降協議」而被脅迫交出機密資料；組織滲透的部分主要透過同鄉會、校友會，以及里長旅遊團滲入地方社會；中國大陸亦派間諜滲透到台灣各政黨，企圖撕裂台灣社會；科技洩密的部分，中共藉由中資企業滲透台灣科技產業，或派遣間諜竊取核心技術；介選手段多發生於選舉期間，但不易舉證。

陸委會並指出，「灰色地帶」行動的部分，台灣海底電纜破壞事件逐漸升溫，國際間如何協調分工，包括通報、追捕可疑船隻等，對於維護通訊基礎設施至關重要。

陸委會也透露，2022年台灣因中國大陸滲透行為而被起訴的人數為28人，2023年共有86人，2024年幾乎倍增至168人，司法數據顯示中共對台滲透加劇，滲透目標則涵蓋軍隊到一般民眾，高階官員、軍事將領到低階士官、士兵等。

