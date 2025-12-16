陸委會曝境外詐騙新招 佯裝港警稱人被捕須匯款擔保

社會中心／陳崇翰 基隆報導基隆一周內發生兩次毒駕死亡車禍。毒駕犯嫌楊姓男子已遭到聲押，但這悲劇能不能預防呢？昨天(12/15)撞死婦人已經是他第5度遭警方逮捕，其中2次是毒駕，另外，5天前同一個路口，楊男也聲稱癲癇發作，開車衝撞藥局，基隆警方宣布，往後這類重大毒駕犯或累犯，要請檢方聲請羈押。白色小客車，就是基隆毒駕累犯楊姓男子，把道路中央欄杆撞得稀巴爛，一旁機車騎士通通傻眼，之後他繼續高速行駛，迎頭撞上正在走路的買菜婦人，使她當場失去生命跡象，接著再追撞停放路邊十多輛汽機車，現場滿目瘡痍，水果行業者更透露他一度想落跑。水果行業者（12.15）：「我們發現那個毒駕（犯嫌），還在車上準備好像打檔要開走，有人就跟警察說那人吸毒，警察就來抓他把他押下車。」釀成一死一傷的毒駕犯，現在更被翻出五天前也曾恍神差點一點衝撞藥局，店門前欄杆，車頭凹陷，員警到場時，他告訴說自己癲癇發作。肇事駕駛（12.10）：「因為我剛癲癇，我怕自己怎樣沒關係我怕撞到人，（今天怎麼會突然這樣子），沒有這兩天工作量比較多啊。」毒駕男五天前還曾駕車衝撞藥局。（圖／民視新聞）楊姓男子聲稱癲癇，警方也不疑有他，當下也沒進行毒品篩檢，是否毒駕已不得而知，但其實毒駕撞死人這天，已經是他第5次被逮。記者vs.楊姓毒駕犯嫌：「你根本沒有癲癇嘛，你是在裝的嗎。」55歲楊姓男子已被聲請，他不但是警局常客，過去前科不少，毒品、妨礙自由樣樣沒少過，更因為毒品一度入監服刑，只是上周基隆才發生毒駕撞死老翁事件，市長謝國樑才宣示毒駕零容忍，不到一周又發生毒駕撞死人，引發人心惶惶，基隆警局事發晚上展開大規模臨檢。基隆毒駕頻傳，警局高層前往城隍廟拜拜，祈福平安。（圖／民視新聞）基隆市警察局長林信雄：「希望針對這些毒駕累犯，建請羈押與預防性羈押的，一個作為來避免他，繼續有毒駕的行為，導致更多的行人，或其他的用路人，產生更大的一個傷亡。」基隆治安頻拉警報，基隆警局高層更前往城隍廟拜拜，祈福平安。但對市民而言，更想要的，應該是這樣的毒駕悲劇，別再發生。原文出處：基隆男「二度毒駕」撞死婦人! 五度被捕是警局常客 更多民視新聞報導準備藍白合？高虹安二審貪污罪撤銷 國民黨新竹市黨部回應了基隆毒駕暴衝車禍！波及多輛汽機車 女子走路遭撞致死基隆毒駕死亡車禍! 駕駛暴衝撞10多車 撞死女行人

