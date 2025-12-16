陸委會曝境外詐騙新招 佯裝港警稱人被捕須匯款擔保
〔記者陳鈺馥／台北報導〕海外詐騙橫行，陸委會今日表示，該會香港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙匯款至香港銀行帳戶的求助案件，由於受款帳戶為海外帳戶，礙於當地法律及相關程序，凍結交易及求償難度增加，為免受騙及造成財務損失，陸委會提醒如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證。
陸委會指出，類此案件詐騙手法多元，包括謊稱受害者家屬、親友因故遭警方拘捕，再由同黨佯裝員警要求匯款擔保；或假扮公司高層主管下達匯款指示，誘騙受害者匯款。陸委會提醒，民眾如有接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證，並可向警政機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問。
陸委會提及，倘民眾在港澳遇急難事件或有相關協處需求，可撥打陸委會香港辦事處24小時緊急聯絡電話852-6143-9012，或陸委會澳門辦事處24小時緊急聯絡電話853-6687-2557尋求協助。
更多自由時報報導
逆轉！高虹安涉詐領助理費 高院改判貪污無罪、僅登載不實判6月
京華城案辯論 檢察官：柯文哲「Excel Pay」真能變出幾千萬元來
獨家專訪》藍白「反年改」停砍公教年金 卓榮泰：政院不會提覆議
「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭
其他人也在看
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 88
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 31
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 37
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 29
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 502
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 5
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 6
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 37
每人最高10萬元！勞保紓困貸款今日開跑 申請方式、資格一次看
為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部日前公告 115年勞工保險被保險人紓困貸款，自今（15）日起開始辦理，至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前 ・ 41
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、礁溪溫泉燈花季、草莓季、溫泉季、落山風藝術季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導澳洲雪梨邦代海灘（BondiBeach）昨（14）日發生大規模槍擊案，2名兇嫌持槍在猶太節日「光明節」慶祝活動掃射，釀成1名...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
逃兵的人最大？屏東男加入詐團被逮 怒嗆「被判30幾年不差這一條」
屏東陳姓男子於2024年4月間服役，並擔任陸軍機械化第三三三旅二兵，同年7月離營未歸，逃兵期間除了四處住旅館、摩鐵外，甚至加入詐騙集團洗錢維生，最後同年8月遭到警方查獲，他甚至怒嗆「我都已經被判30幾年了，我沒差啊」，最後遭法院判處3個月徒刑，可易科罰金。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥
一名網友在社群平台Threads上分享，清晨的松壽路20巷人群較為稀少，突有2名男子疑似酒後行為脫序，撿起地面散落的玻璃酒瓶，朝馬路輪流丟擲，其中1人還嘻笑拿起手機錄影。現場不斷傳出玻璃破裂聲，還能聽見一旁外籍人士以英文驚訝詢問：「為何沒有人阻止？」影片曝光後，引發...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
仁愛路女工人「電梯開口」21樓直墜1樓慘死…勞檢處勒令停工並重罰
台北市大安區仁愛路三段一處新建工程工地，於13日上午發生重大工安意外。一名吳姓女電梯操作員（66歲），疑似在21樓操作施工電梯時，不慎從電梯與樓板間的開口墜落至1樓地面，當場全身多處骨折，明顯死亡。台北市勞動檢查處於14日完成調查，認定該工地違反營造安全衛生規定，已勒令該工地立即停工，並將處以最高30萬元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
基隆男"二度毒駕"撞死婦人! 五度被捕是警局常客
社會中心／陳崇翰 基隆報導基隆一周內發生兩次毒駕死亡車禍。毒駕犯嫌楊姓男子已遭到聲押，但這悲劇能不能預防呢？昨天(12/15)撞死婦人已經是他第5度遭警方逮捕，其中2次是毒駕，另外，5天前同一個路口，楊男也聲稱癲癇發作，開車衝撞藥局，基隆警方宣布，往後這類重大毒駕犯或累犯，要請檢方聲請羈押。白色小客車，就是基隆毒駕累犯楊姓男子，把道路中央欄杆撞得稀巴爛，一旁機車騎士通通傻眼，之後他繼續高速行駛，迎頭撞上正在走路的買菜婦人，使她當場失去生命跡象，接著再追撞停放路邊十多輛汽機車，現場滿目瘡痍，水果行業者更透露他一度想落跑。水果行業者（12.15）：「我們發現那個毒駕（犯嫌），還在車上準備好像打檔要開走，有人就跟警察說那人吸毒，警察就來抓他把他押下車。」釀成一死一傷的毒駕犯，現在更被翻出五天前也曾恍神差點一點衝撞藥局，店門前欄杆，車頭凹陷，員警到場時，他告訴說自己癲癇發作。肇事駕駛（12.10）：「因為我剛癲癇，我怕自己怎樣沒關係我怕撞到人，（今天怎麼會突然這樣子），沒有這兩天工作量比較多啊。」毒駕男五天前還曾駕車衝撞藥局。（圖／民視新聞）楊姓男子聲稱癲癇，警方也不疑有他，當下也沒進行毒品篩檢，是否毒駕已不得而知，但其實毒駕撞死人這天，已經是他第5次被逮。記者vs.楊姓毒駕犯嫌：「你根本沒有癲癇嘛，你是在裝的嗎。」55歲楊姓男子已被聲請，他不但是警局常客，過去前科不少，毒品、妨礙自由樣樣沒少過，更因為毒品一度入監服刑，只是上周基隆才發生毒駕撞死老翁事件，市長謝國樑才宣示毒駕零容忍，不到一周又發生毒駕撞死人，引發人心惶惶，基隆警局事發晚上展開大規模臨檢。基隆毒駕頻傳，警局高層前往城隍廟拜拜，祈福平安。（圖／民視新聞）基隆市警察局長林信雄：「希望針對這些毒駕累犯，建請羈押與預防性羈押的，一個作為來避免他，繼續有毒駕的行為，導致更多的行人，或其他的用路人，產生更大的一個傷亡。」基隆治安頻拉警報，基隆警局高層更前往城隍廟拜拜，祈福平安。但對市民而言，更想要的，應該是這樣的毒駕悲劇，別再發生。原文出處：基隆男「二度毒駕」撞死婦人! 五度被捕是警局常客 更多民視新聞報導準備藍白合？高虹安二審貪污罪撤銷 國民黨新竹市黨部回應了基隆毒駕暴衝車禍！波及多輛汽機車 女子走路遭撞致死基隆毒駕死亡車禍! 駕駛暴衝撞10多車 撞死女行人民視影音 ・ 4 小時前 ・ 2
高虹安貪污罪撤銷！民眾黨最美發言人火速貼合照：安然無恙，雨過天晴
停職中的新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費及加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。高等法院今（16）日上午宣布二審判決，依公務員登載不實判刑6月，貪污罪撤銷。高虹安回應，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位；有民眾黨最美發言人之稱的徐千晴則直呼，安然無恙、雨過天晴，市長一路以來辛苦了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
黃國昌涉貪破口? 台派金主認匯1千萬到凱思國際
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現破口！周刊報導，一名傳產金主向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元到凱思國際，之後馬上轉注資民報，坐實了黃國昌就是凱思跟民報的實際掌控者！而其中一名匯款成立凱思的就是他的姻親，也是貼身助理賴以強。黃國昌到北院聲援柯文哲，但自己也是官司纏身，他涉貪案有新進展，周刊報導，一位本土派傳產老董供稱，黃國昌以周轉為名，向他借1000萬，他在2022年把錢匯入凱思帳戶，凱思隨即轉給民報，都是黃國昌的意思，檢調依此認定，黃國昌實質主導凱思。民眾黨主席黃國昌：「北檢偵查亂公開，然後洩露片面扭曲的訊息給鏡周刊，開始編故事，這兩個哼哈二將配合民進黨。」立院民進黨團幹事長鍾佳濱：「新聞媒體基於調查真相，可以提出他們手中有的證據，公眾人物如果覺得這所言非實，那當然也有相關的司法救濟途徑。」周刊爆料有金主坦承匯款千萬給黃國昌。（圖／民視新聞）周刊還爆料，凱思國際一開始成立的資金，來自李麗娟和黃國昌的賴姓姻親，合計匯款100萬，而這位賴姓姻親就是黃國昌小姨子高翬的表弟賴以強，從黃國昌在中研院就一路跟著他到時代力量，擔任他的貼身助理，被解讀是夫人派，更坐實他就是黃國昌的金流防火牆，用來掩人耳目。黃國昌與助理賴以強。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「動用國家機器要追殺，衝著我一個人來就好了，不要揮舞國家機器檢調大刀，對我身邊的人去恫嚇。」律師黃帝穎：「一旦鞏固黃國昌是實質負責人的話，黃國昌將難脫兩大法律責任，第一個部分是台亞案的，200萬元進入凱思國際，將是不違背職務收賄罪，處七年以上有期徒刑，另外一個部分是黃國昌，如果實質負責凱思國際，那指揮狗仔進行政治跟拍，本質上並不受新聞自由的保障。」凱思國際涉及各方資金，現在防火牆被破解，跟黃國昌的關係，也將攤在陽光下。原文出處：黃國昌涉貪破口? 台派金主認匯1千萬到凱思國際 更多民視新聞報導國際關注！《財劃法》、停砍年金引朝野對立 路透社撰文報導中國向聯合國安理會告狀「台灣有事」慘遭嗆爆 外交部發聲了高虹安二審撤銷貪污罪 高院判決理由全說了民視影音 ・ 5 小時前 ・ 1
京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
勾結外國勢力等3罪名全數成立！香港法官指黎智英為幕後主腦
綜合外媒報導，案件經過156天審訊後，由3名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰考慮近2個半月，最終裁定黎智英為涉案3項罪行的幕後主腦。3間公司亦因各自涉及的串謀刊印及發布煽動刊物，以及串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，一併被判罪成。案件押後至明年1...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2