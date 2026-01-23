陸委會未接獲中配李貞秀放棄國籍證明 黃國昌：淪為民進黨側翼令人遺憾

針對陸委會指尚未接獲中配李貞秀的放棄國籍證明，民眾黨團總召黃國昌今天（23日）表示，「堂堂的陸委會淪為好像民進黨的側翼，令人遺憾」。（圖／李智為攝）

民眾黨不分區立委「兩年條款」將屆，6名候任立委將在2月1日正式就任。其中，中配李貞秀恐面臨放棄中國籍問題，陸委會副主委梁文傑昨表示尚未接獲任何李貞秀放棄國籍的證明。對此，民眾黨立院團總召黃國昌今天（23日）表示，相關法律怎麼規定，就怎麼執行，「堂堂的陸委會淪為好像民進黨的側翼，令人遺憾」。

民眾黨不分區立委兩年條款將至，6名候任立委將在2月1日正式上任，外界關切即將遞補上任的中配李貞秀，恐因放棄國籍問題遭內政部解職。

廣告 廣告

對此，梁文傑昨下午主持陸委會例行記者會時表示，他們目前尚未接獲任何李貞秀放棄中國籍的證明。他強調，《國籍法》明定公職人員禁止雙重國籍，也規範當事人須於就任後1年內，須依法完成放棄其他國籍的程序，「該怎麼做，就按照《國籍法》的規定來做」。

黃國昌今天上午受訪時則說，相關法律怎麼規定就怎麼執行，陸委會作為一個行政機關，依法行政，應該是最基本的要求。

黃國昌酸說，如果陸委會有些事情都還搞不太清楚，就急著對外面做政治的放話或者是攻擊，「堂堂的陸委會淪為好像民進黨的側翼，真的蠻令人遺憾的」。



回到原文

更多鏡報報導

谷立言喊「自由不是免費」 黃國昌：花錢買的武器總該拿到吧？

首位中配立委李貞秀即將進入國會 陸委會：尚未接獲放棄中國籍證明

新北民調60歲以上支持度「輸到慘不忍睹」 黃國昌笑回：2／1後多花時間和長輩溝通

熊本阿蘇觀光直升機墜毀！2台人仍生死不明 網曝經歷：起飛10秒機門開了