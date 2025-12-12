陸委會桃園辦港澳居民座談 說明居留定居與人才留用政策

與會機關代表與現場港澳人士合影。（財團法人臺港經濟文化合作策進會提供）

大陸委員會與財團法人台港經濟文化合作策進會攜手桃園市政府，今（12）日於桃園市舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，現場與近70位移居來台港澳人士、大專院校僑輔人員及港澳生座談交流，提供投資、就業及申請定居相關政策資訊與法規諮詢，協助在台港澳人士職涯規劃及安心生活。

本次座談會由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水，與桃園市政府秘書處處長于建國共同主持，邀請內政部移民署、勞動部勞動力發展署、經濟部投資審議司及陸委會、策進會同仁，向與會者詳細說明政策法規及並回應各項提問。

盧長水表示，桃園是一座友善且連結世界重要門戶的城市，也是目前港澳人士設籍第4多的城市，政府始終秉持開放與關懷的態度，歡迎港澳朋友來台尋求發展機會，也期待大家在台灣安身立命、開創新生活。陸委會和策進會自112年起持續於全台北中南各地舉辦各式座談，獲得熱烈迴響，未來將秉持服務的理念，持續舉辦協助港澳朋友適應台灣社會的多元活動，成為陪伴港澳朋友在台灣安居樂業的最佳夥伴。

盧長水處長致贈于建國處長紀念品。（財團法人臺港經濟文化合作策進會提供）

盧長水強調，台灣是一個包容多元文化的移民社會，不論先來後到，只要是認同台灣自由、民主、人權、法治的價值，真心誠意移居台灣，願意共同守護台灣家園，都是「新台灣人」。建議港澳朋友依照主管機關的規定誠實備齊相關文件、耐心等候，相信最終都能實現定居台灣的夢想。

盧長水也提提，近年政府持續精進人才留用政策，放寬僑外及港澳生畢業後留用相關規定及擴大工作範疇，推動「留用外國中階技術人力計畫」，並開放取得副學士學位者可從事旅宿服務業、餐飲或酒吧調酒等職務，提供港澳畢業生更多選擇與發展機會，去年透過評點制申請留台工作的港澳生超過1,500人，今年截至10月底持有效聘僱許可的港澳生已超過2,200人。希望透過我們的努力能夠將人才留下，協助他們在「第二故鄉-台灣」安身立命、發光發熱貢獻所學。

此次更有約30位來自全台灣各大專院校的港澳學生及僑輔人員參加座談，甚有來自離島的學校僑輔人員，為提供及強化對在台港澳生各面向之輔導及協助，特別與會了解政府居留定居等相關政策及法規。

桃園市政府秘書處于建國處長表示，近年選擇來台就學、工作與定居的港澳居民逐年增加，市府相當重視港澳朋友在新環境的適應狀況，因此每年都會與中央合作辦理座談會，期盼透過本次座談會及後續群組交流輔導，讓港澳朋友可以更順利掌握相關法規重點和各項資源申請管道。為協助新住民朋友融入桃園生活，桃園市政府成立婦幼發展局、設立新住民家庭服務中心與新住民培力中心，為所有新住民朋友提供生活適應、語言學習、家庭支持等各面向協助；市府秘書處網站亦設置「香港專區」，整合居留定居、教育、就業、投資、社會福利與生活資訊等5大服務內容，提供港澳朋友更完善的後援系統。

盧長水處長答覆現場民眾提問。（財團法人臺港經濟文化合作策進會提供）

與會代表就評點制、居留事由轉換、工作申請等問題逐一回覆，讓學生們對未來的職涯規劃有明確的方向，也就投資移民規定、保觀文件準備及書寫等疑問回應釐清，讓選擇在台灣展開新生活的人，更能安心留下來。相信持續的交流，讓政府更掌握實際需求，也讓港澳朋友更能理解最新的政策與方向。

內政部移民署楊秘書在座談會詳細說明投資與專技居留的相關規定，並提醒須於居留證到期前完成延期以維護權益；勞動部勞動力發展署王科長則介紹了學生評點制留台相關規定，及提醒如有工作需求須申請工作許可方能合法就業，並建議修習職涯相關專業課程，提升競爭力與評點積分；經濟部投資審議司李專員則深入介紹投資審查相關規定及注意事項。

陸委會及策進會強調，將持續與地方政府合作，為在台港澳朋友提供更全面、完善的服務，並將持續舉辦多元活動，包括「台適生活講座」、「關懷港澳人士居留定居座談會」等，協助港澳朋友瞭解最新居留定居政策，順利融入台灣社會，穩健展開新生活。相關資訊可參考策進會官網（www.thec.org.tw/tc/index.aspx）及臉書（www.facebook.com/TaiwanStep/?locale=zh_TW），或撥打台港服務交流辦公室諮詢專線(02)2700-3199(象徵「善意久久」)。