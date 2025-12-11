陸委會民調：54%民眾支持未來8年投入1.25兆軍購

總統賴清德於國安高層會議後召開1.25兆國防特別預算案記者會。李政龍攝



陸委會定期進行民調，今（12/11）日公布最新民調結果，54.0%民眾支持總統賴清德提出未來8年將投入1.25兆經費，建立「台灣之盾」等整體防衛系統；有趣的是，10月公布的民調中，問及是否支持強調加速打造「台灣之盾」，保護國人生命財產安全時，有75.5%民眾支持。

陸委會今日公布最新民調，54.0%支持賴清德提出未來8年將投入1.25兆經費，建立「台灣之盾」等整體防衛系統，73.1%民眾不認同中共提出台灣只能在「一中原則」下，以「中國台北」名義參與亞太經合會（APEC）活動。

廣告 廣告

這次調查也顯示，75.8%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，82.6%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，85.1%民眾支持政府主張「廣義維持現狀」，84.4%民眾認為台灣的未來由台灣2300萬人決定，76.8%民眾不認同中共以「從事分裂國家活動」為由，通緝我部分國人。

另外69.6%民眾認為中共對政府不友善升高，52.9%民眾則認為中共對人民不友善升高。陸委會強調，中共近年持續加大對台文攻武嚇、外交打壓及法律戰等複合性施壓，且不願正視中華民國存在的客觀事實，以僵化的政治思維處理兩岸事務。

陸委會表示，長期民調顯示台灣主流民意堅拒「一國兩制」，呼籲對岸務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現實及台灣人民對自由民主的堅持，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，化解分歧。

陸委會10月公布的民調中，針對賴清德的國慶談話進行調查，當時有75.5%支持加速打造「台灣之盾」，保護國人生命財產安全。陸委會表示，政府將持續積極落實「守護民主台灣國家安全行動方案」，加強建構民主防禦機制、國防戰力，捍衛國家主權與安全。

調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在2025年12月4日至8日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1098份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

更多太報報導

公務員赴中探親改限「三等親」內 梁文傑：曾有人藉口「看表妹」鑽漏洞

雙城論壇12/27起舉辦2天1夜 陸委會提醒：聚焦市政交流

中國突襲遣返10名通緝犯 陸委會不滿意：要尊重長期機制