陸委會民調：7成6贊成兩岸互不隸屬

陸委會今天(11日)公布最新民調，陸委會副主委梁文傑在例行記者會說明相關內容時，特別將7成6受訪者贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」列為第一點。梁文傑並強調，台灣民意堅決反對中共「一國兩制」主張及打壓脅迫，且民意也支持政府強化自我防衛，全力捍衛國家主權與安全，以實力維護和平。

陸委會這次民調的電訪時間是12月4日至8日。對於調查呈現的數據，陸委會解讀，台灣民意反對中共消滅中華民國、併吞台灣的政治主張，也反對對台外交打壓、跨國鎮壓等蠻橫作為；台灣民意贊成中華民國與中華人民共和國互不隸屬、維持兩岸現狀，也支持政府強化自我防衛，捍衛國家主權與安全，以實力維護和平。

陸委會表示，當前兩岸關係癥結在體制之爭，因為民主與專制不能相融，長期民調也顯示台灣主流民意堅拒「一國兩制」，所以呼籲對岸務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現實及台灣人民對自由民主的堅持，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話化解分歧。陸委會副主委梁文傑說：『(原音)有7成6民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」(75.8%)；有8成3的人不贊成中共提出的「一國兩制」(82.6%)。』

這次民調還顯示7成3受訪者不認同中共提出台灣只能在「一中原則」下，以「中國台北」名義參與APEC活動；近7成7不認同中共以「從事分裂國家活動」為由通緝我部分國人。

對於賴清德總統提出的新台幣1.25兆元國防特別預算，有54%受訪者支持；而長期調查的廣義維持現狀、台灣的未來由台灣人決定等議題，都繼續維持8成以上的支持率。

陸委會表示，這項調查委託政治大學選舉研究中心，在今年12月4日至8日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,098份，信賴度為95%，抽樣誤差正負2.96%。