陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟：鼓勵港澳生 畢業留臺發展

陸委會港澳蒙藏處魏淑娟副處長日前協同財團法人臺港經濟文化合作策進會同仁出席國立臺灣大學「祭祖大典暨境外生歲末團聚」，與七○○多位僑生及境外生歡聚一堂。魏副處長代表陸委會及策進會向港澳學生表達關懷，並與師長及貴賓共同迎春揮毫，她以「聚」字獻上祝福，象徵群英匯「聚」、「聚」勢啟新、「聚」福納喜、「聚」夢成真。

魏副處長致詞時表示，為協助港澳生適應在臺生活及規劃職涯，陸委會與各大學、民間團體及相關機關合作，辦理多場文化體驗、生活關懷及評點制說明會等活動，邀請內政部移民署、勞動部勞動力發展署代表介紹政府政策、法規及解答問題，鼓勵港澳生畢業留臺發展。

據統計，今年港澳學生利用評點制留臺人數已逾二千人，港澳生在臺就業表現也深受企業高度肯定。來年陸委會及策進會將持續結合公私資源，規劃舉辦「港澳生畢業留臺評點制講座」、「港澳學生留臺就業創業座談會」等多元活動，協助港澳生畢業後投入就業市場，貢獻及發揮所長。