陸委會澄清網路傳言 否認張文為陸配二代

[Newtalk新聞] 台北市 19 日發生隨機攻擊案件，造成包括嫌犯張文在內的 4 人死亡、11 人受傷，震驚社會。事件發生後，網路出現多則關於張文出生背景的傳言，陸委會對此出面澄清，指出相關內容並非事實，並呼籲民眾停止轉傳未經查證的訊息。

警方調查指出，27 歲男子張文於 19 日當日下午至晚間，先後出現在台北捷運台北車站及中山站周邊地區，期間施放煙霧彈並對不特定民眾進行攻擊，導致現場一度陷入混亂。張男犯案後墜樓身亡，案件動機與詳細經過仍由警方進一步釐清中。

針對外界關注嫌犯身分背景，網友盛傳張文為陸籍新住民第二代的說法。對此，陸委會 20 日回應指出，相關傳言屬不實訊息，與事實不符，呼籲社會大眾理性看待案件，避免因錯誤資訊造成不必要的恐慌與誤解。

陸委會並強調，對於少數人士刻意利用社會重大刑案操作輿論、放大對立情緒、製造社會分化的行為，予以嚴正譴責。陸委會呼籲，面對不幸事件，應以尊重事實、關懷受害者為優先，而非散播未經證實的訊息。

陸委會同時對此次事件中不幸罹難的民眾及其家屬表達深切哀悼，並向所有受傷民眾致上慰問，期盼傷者早日康復，社會各界共同維護公共安全與理性討論的環境。

