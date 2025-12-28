陸委會澄清：僅278位陸配因失聯以致尚未完成補繳喪失大陸戶籍證明，政府未找到人不會註銷台灣身分



大陸委員會今（29）日澄清，統計至本年12月26日止，在通知補繳的12,146人中，僅278位陸配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明。政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

陸委會表示，中國時報今日報導及統計數字明顯錯誤，報導前並未向本會查證，使用臆測推論危言聳聽，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解，這樣不是負責任媒體應有的態度。

陸委會指出，本會除對相關報導表達遺憾外，也籲請當事人若見到有關報導，請儘速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷大陸戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助。