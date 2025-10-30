陸委會示警！ 中共恐將「懲獨名單」通報國際刑警組織全球通緝

對於遭中共公安立案調查，沈伯洋表示「台灣人沒在怕」；陸委會則批對岸逾越法治文明底線。（圖：沈伯洋臉書）

中國大陸重慶市公安局宣布，民進黨立委沈伯洋因創立「黑熊學院」等行為涉嫌分裂國家，決定依法追究刑責。對此，陸委會今天（30日）表示，中共未來可能將相關名單提交國際刑警組織發布「紅色通報」，藉著全球協緝強化對台恫嚇，甚至可能透過與友中國家合作，違反「政治犯不引渡」等國際法原則，強行將台人引渡赴陸受審。

由於沈伯洋被中方列入「涉嫌分裂國家罪」立案偵查，外界憂心這是中共對台展開「長臂管轄」的新手段。立法院外交委員會召委王定宇因此臨時召開會議，要求國安局、外交部、法務部及陸委會針對「中共跨境鎮壓與我方因應」進行專案報告。陸委會副主委沈有忠到場報告並備詢。根據陸委會報告表示，目前中共對台工作部署已從「政策宣示」朝向「具體落實」，逐步推進對台反獨法律戰。

陸委會也說明，未來中共可能將進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織發布「紅色通報」讓全球通緝，或是限制相關人員的出訪及旅行，還要協洽友中國家強行違反國際法規定，像是「雙重犯罪原則」、「政治犯不引渡原則」等，把台灣人引渡到中國大陸受審，或是由中共法院依其刑事訴訟法規定自行進行「缺席審判」程序。