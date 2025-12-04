陸委會示警 小紅書有資安風險

內政部與刑事局昨日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。陸委會副主委梁文傑昨天下午在記者會上回應媒體小紅書遭禁議題時，首先反問「小紅書有遭禁嗎？」他隨後說，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟體，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。

陸委會主委邱垂正曾經表示，一直高度懷疑小紅書是否為統戰工具，陸委會也高度警惕，一直與相關主管機關討論這個問題，他認為進一步從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻。

陸委會也曾多次在社群媒體示警「小紅書、抖音等陸製App資安風險高」，並提到在國內應審慎使用抖音、小紅書、微博等中國大陸社群平台，中國大陸相關網路與社群系統有高機率彼此相互對照，可確認個人身分，使用者可能遭到跨境騷擾。

「小紅書」成立於二○一三年，起初是海外購物分享社區，二○一七年從電商全面轉型社區，聚焦在社區使用者規模增長。二○二一年小紅書估值曾高達兩百億美元。目前小紅書App有三億名活躍用戶，在台用戶超過三百萬人。今年六月也進軍香港成立首個境外辦公室。

