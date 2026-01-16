陸委會示警：近來赴陸旅遊的公務員有多起通報遭公安盤查

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（16）天示警，近來該會持續接獲赴陸旅遊的公務員反應，他們除了在通關時受到盤查外，還遇到中共國安人員進入下榻旅館房間，訊問他們的工作、職務內容等。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（16）天示警，近來該會持續接獲赴陸旅遊的公務員反應，他們除了在通關時受到盤查外，還遇到中共國安人員進入下榻旅館房間，訊問他們的工作、職務內容等，據統計，公務員遭中共國安人員盤查從112年到現在共有19件。

陸委會提醒公務員，不要認為自己只是基層人員或所任職務，沒有接觸國家機密，就覺得赴陸不會有任何風險，中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包，風險是存在的。所以現在對公務人員的管制，就是11職等以上的公務員赴陸要由內政部聯審會許可，10職等以下就是通報各個單位許可，目前我們還是維持這樣。

梁文傑說，有些公務員赴陸下榻旅館後，國安人員就來敲門，然後在房間盤查，甚至語帶威脅其回台灣時要配合什麼事情，「我希望每一個公務員遇到這樣的狀況時，都有回報，但我也不排除有些公務員可能心生畏懼，所以就沒有回報。」

梁文傑也舉例，中華民國的公務員不要以為自己的職務不高，不要以為自己沒有接觸到國家機密，因為對方所想要知道的東西包山包海，那是你所未必想得到的，他要的不只是機密，舉例而言，像桃園有一位涉嫌反滲透法的馬小姐，她被要求提供的就是立法院的助理名冊，在一般人看起來，助理名冊好像不算什麼機密，但對對岸來說，這些他們就是想要知道的。

