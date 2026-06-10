陸委會禁地方官員出席海論 陸國台辦批：假民主真獨裁

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大陸第十八屆海峽論壇將於13日在福建廈門登場，我陸委會指其是「統戰平臺」，今年進一步擴大限制，禁止地方政府、公職人員參加。對此，大陸國台辦今再批是「假民主、真獨裁」，破壞兩岸交流合作。

大陸國台辦發言人張晗回應陸委會海論禁令。（資料照／翻攝中國台灣網）

稱海論是 「民間性、草根性」兩岸交流平臺

大陸國台辦10日上午舉行例行記者會，有記者提問陸委會首度禁止地方官員參與海峽論壇一事，並稱台灣有輿論認為，單憑一紙公文就禁止交流讓民眾覺得很受威脅。請問對此有何評論？

發言人張晗回應，海峽論壇是堅持「民間性、草根性、廣泛性」的兩岸民間交流平臺，對促進兩岸各領域交流合作、增進同胞利益福祉發揮了重要積極作用，受到兩岸同胞普遍歡迎。

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張晗進一步批評，民進黨當局出於頑固「台獨」立場，漠視民眾意願和地方發展需要，沒有意願也沒有能力處理好兩岸關係。其為一己政治私利，抹黑污蔑海峽論壇，破壞兩岸交流合作，禁錮台灣民眾行動和言論自由，嚴重損害島內同胞利益福祉。其所作所為充分暴露了其「假民主、真獨裁」的本質。

最後張晗強調，兩岸同胞是一家人，走親走近、走到一起的大潮流是任何力量都阻擋不了的。

陸稱海峽論壇是民間性、草根性兩岸交流平台。（資料照／翻攝中新網）

國民黨副主席張榮恭將出席

另外，張晗也介紹有關海論籌備進展情況，包括中國國民黨副主席張榮恭等台灣各界代表人士將出席大會。目前，論壇各項籌備工作基本就緒。論壇系列活動在福建各地陸續開展，已舉辦台灣人才廈門對接會、海峽百姓論壇、海峽兩岸龍舟賽、共同家園論壇等4場活動，近千名台胞踴躍參與。

張晗稱本屆論壇持續關注、服務基層和青年群體，讓兩岸融合發展成果惠及更多兩岸同胞。活動涵蓋基層治理、婚姻家庭、社會公益、體育賽事、民間信仰、歌舞藝術、金融科技、鄉村振興、農漁合作、新媒體創作等多元領域，創新推動兩岸教育、電商、生物醫藥和中小企業等界別對接，護航少年兒童成長，助力台灣青年拓寬就業創業賽道。熱忱歡迎台灣各界同胞跨海相聚，共敘情誼、共用機遇、共謀發展、共創未來。

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