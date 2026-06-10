陸委會禁地方首長參加海峽論壇 國台辦跳腳嗆「假民主真獨裁」

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〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共大型統戰平台「海峽論壇」6月13日將於廈門舉行，中國國台辦發言人張晗今(10)日宣布，中國國民黨副主席張榮恭等台灣各界代表人士將出席大會，並痛罵陸委會禁止地方政府參加是「假民主、真獨裁」。

張晗在國台辦記者會表示，目前論壇各項籌備工作基本就緒，論壇系列活動在福建各地陸續開展，已舉辦台灣人才廈門對接會、海峽百姓論壇、海峽兩岸龍舟賽、共同家園論壇等4場活動，近千名台胞踴躍參與。

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針對陸委會禁止台東縣長饒慶鈴等地方首長參加海峽論壇，張晗嗆聲說，「民進黨當局」出於頑固台獨立場，漠視民眾意願和地方發展需要，沒有意願也沒有能力處理好兩岸關係。

張晗聲稱，其為一己政治私利抹黑污蔑海峽論壇，破壞兩岸交流合作，禁錮台灣民眾行動和言論自由，嚴重損害島內同胞利益福祉，其所作所為充分暴露了其「假民主、真獨裁」的本質。

陸委會主委邱垂正9日強調，海峽論壇本質為中共對台統戰平台，看不到兩岸對等尊嚴的交流，我們不能一直眼睜睜地看著中共藉由民間交流為遮掩。兩岸需要健康有序交流，反對帶有統戰任務、政治風險的交流。

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