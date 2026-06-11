陸委會禁地方首長參加海峽論壇 藍：政治凌駕民生

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（中央社記者王承中台北11日電）陸委會宣布禁止中央機關、地方政府公務與公職人員參加海峽論壇相關活動。國民黨團書記長林沛祥今天表示，陸委會禁止地方首長出席海峽論壇，這是政治考量凌駕民生，更是對地方治理的不尊重。

海峽論壇將於6月中旬在中國大陸福建省廈門市召開。陸委會4日宣布新策，禁止中央機關、地方政府公務與公職人員參加海峽論壇相關活動。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，海峽論壇是中共對台統戰平台，假借兩岸交流名義對台灣社會進行統戰滲透。

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國民黨立法院黨團書記長林沛祥今天透過新聞稿指出，民進黨政府口口聲聲強調民主自由、多元開放，面對兩岸交流卻以政治意識形態凌駕人民權益，將正常交流污名化、政治化。台灣到底是自由民主社會，還是只能接受執政黨指定立場的社會。

林沛祥表示，陸委會主委邱垂正在2009年曾親自出席海峽論壇，當時表示想藉機了解中國大陸局勢。當年可以去觀察局勢，如今卻把交流視為洪水猛獸。

林沛祥指出，陸委會禁止地方首長出席海峽論壇，這是政治考量凌駕民生，更是對地方治理的不尊重。台東縣長饒慶鈴前往活動的目的非常明確，就是為台東農民及地方經濟尋找市場、爭取商機。若因政治立場阻礙地方拓展商機，最後受害的將是基層農漁民與所有仰賴地方經濟維生的民眾。

國民黨團副書記長黃建賓表示，地方首長前往海峽論壇是拚經濟、拚民生，中央政府不應用意識形態看待地方開拓商機的努力。中央若要求地方不能接觸市場，卻無法提出更好的替代方案，受害的還是基層農民。

國民黨團表示，嚴正鄭重要求陸委會，公開說明限制相關交流活動的法律依據與適用範圍，明確交代未來哪些交流活動將被限制，避免各界無所適從，並向民眾說明政府對兩岸交流的整體政策方向，是否準備全面限縮兩岸往來，以及對台灣經濟與民生可能造成的衝擊。（編輯：蘇龍麒）1150611