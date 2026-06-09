陸委會禁地方首長赴海峽論壇惹議 邱垂正：馬政府時代即為「統戰平台」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

陸委會主委邱垂正今天（9日）表示，海峽論壇從2009年馬政府時期到現在，就是不折不扣的中共對台統戰平台。（圖／匯流新聞網提供）

中共海峽論壇將於13日登場，陸委會上週正式宣布禁止縣市長在內的地方政府人員參加，引發在野反彈。對此，陸委會主委邱垂正今天（9日）接受廣播節目專訪時表示，海峽論壇從2009年馬政府時期到現在，就是不折不扣的中共對台統戰平台，並禁止中央政府人員出席，而為防範中共進一步統戰分化，政府才在去年的基礎上，進一步禁止地方政府人員參與。

陸委會去年禁止中央機關人員參與海峽論壇，針對地方政府人員態度則是「建議」勿出席相關活動，而在將海峽論壇定調為中共對台統戰平台後，陸委會今年進一步升高禁令，宣布徹底禁止地方政府人員出席，引發在野反彈。

廣告 廣告

對此，邱垂正今天中午接受廣播節目專訪時表示，政府並沒有禁止國民黨的人士出席海峽論壇，因為政府只能針對公務人員的部分進行限制。

邱垂正指出，海峽論壇從2009年開始到現在，就是不折不扣的中共對台統戰平台，尤其中共近年來透過交流加大對台促融促統的力度，為了防範中共利用這個論壇進一步統戰、分化台灣，政府才在去年的基礎上，進一步禁止地方政府人員及所屬人員出席海峽論壇。

邱垂正解釋，過去長期以來，陸委會都不讓中央人員去出席海峽論壇，這個從馬政府就有了，地方政府部分，陸委會過去則是不樂見，「去年也少有地方政府人員去，因為中央、地方都清楚，海峽論壇就是大型統戰平台」，而在這個統戰平台看不到兩岸對等尊嚴的交流。

「我們要交流，但我們不要中共刻意搭起的統戰平台」，邱垂正直言，陸委會不能眼睜睜的看著藉民間交流遮掩統戰平台，他們希望兩岸的交流都能夠健康永續的進行，但這個平台就不可能是健康的。

邱垂正指出，陸委會過去曾呼籲地方政府人員前往時要特別小心，但隨著中國大陸一方面軍機擾台非常頻繁，另一方面又在福建推動對台融合發展，攏絡金門、馬祖等鄰近縣市，加強各種融合發展交流，「總之，這些作為充滿敵意，尤其是對台灣社會的滲透。因此我們不斷呼籲，也因此這一次禁止中央機關及地方政府人員參加相關活動。」



回到原文

更多鏡報報導

陸委會禁地方首長赴海峽論壇 蔣萬安：賴清德說過要跟習近平喝珍奶

禁公職參加海峽論壇引藍營不滿 莊瑞雄：消滅中華民國的論壇不去也罷

陸委會宣布禁止縣市首長參加「海峽論壇」 饒慶鈴遞申請將被駁回

李易認了曾想「放棄婚姻」 與六月慶15年「水晶婚」收甜蜜大禮！有感而發8字吐露心聲