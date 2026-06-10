陸委會禁地方首長赴海峽論壇 國台辦批「假民主真獨裁」禁錮自由

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國台辦批評民進黨無視民眾需求與地方發展利益。（翻攝自國台辦）

針對陸委會嚴禁地方政府參與海峽論壇的措施，國台辦發言人張晗表達強烈不滿，批評民進黨政府基於「台獨」立場，忽視台灣民眾意願及地方發展需求，不僅限制兩岸交流，也無法妥善處理兩岸關係。

第18屆海峽論壇將於6月13日登場，針對陸委會將其定調為中國對台統戰平台，並首度擴大限制地方政府及公職人員參與。對此，國台辦發言人張晗今（10日）表示，海峽論壇長期以來秉持「民間性、草根性、廣泛性」特色，是兩岸民間交流的重要平台，對促進雙方合作與增進民眾福祉具有正面意義，也獲得兩岸民眾廣泛支持。

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張晗指出，民進黨政府基於「台獨」立場，無視民眾需求與地方發展利益，不但缺乏改善兩岸關係的意願，也沒有能力妥善處理相關問題。他認為，民進黨以行政手段限制交流活動，實際上是在阻礙兩岸民間往來與合作。

對於陸委會將海峽論壇視為統戰平台的說法，張晗批評，民進黨政府為了政治利益刻意抹黑論壇性質，禁錮台灣民眾行動和言論自由，嚴重損害島內同胞利益福祉，其所作所為充分暴露其「假民主、真獨裁」的本質。她強調，兩岸同胞同屬一家人，「走親走近走到一起的大潮流，是任何力量都阻擋不了的」。

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