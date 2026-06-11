陸委會禁止縣市長參與海峽論壇 國民黨轟雙標：法源依據何在？

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針對陸委會近期以行政手段限制地方政府及各界人士參與海峽兩岸論壇，中國國民黨立法院黨團書記長林沛祥表達高度憂心與嚴正質疑。民進黨政府口口聲聲強調民主自由、多元開放，面對兩岸交流卻以政治意識形態凌駕人民權益，將正常交流污名化、政治化。林沛祥質問：台灣到底是自由民主社會，還是只能接受執政黨指定立場的社會？

國民黨立法院黨團書記長林沛祥。（資料照／中天新聞）

首先，國民黨團請教陸委會主委邱垂正是否不敢面對過去？公開資料顯示，2009年邱垂正曾親自出席海峽兩岸論壇，當時表示想藉機了解中國大陸局勢。當年可以去觀察局勢，如今卻把交流視為洪水猛獸。同樣的交流平台，換了位置就換了腦袋、換了標準。這樣的雙重標準，陸委會有責任向社會大眾說清楚。

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其次，針對陸委會禁止地方首長出席論壇，國民黨團認為這是政治考量凌駕民生，更是對地方治理的不尊重。以台東縣長饒慶鈴為例，她前往活動的目的非常明確，就是為台東農民及地方經濟尋找市場、爭取商機。林沛祥強調，農民關心產品賣不賣得出去，觀光業關心客人來不來，地方政府關心民眾生計，而非滿足執政黨的意識形態。若因政治立場阻礙地方拓展商機，最後受害的將是基層農漁民與所有仰賴地方經濟維生的民眾。

第三，林沛祥痛陳最重要的一點：陸委會究竟依據哪一項法律規定限制台灣各界人士參與對岸活動？政府基於什麼法源依據作出限制？行政機關的裁量界線在哪裡？未來哪些活動不能參加？如果今天可以禁止縣市首長，明天是否禁止學者參加研討會？後天是否禁止企業參加經貿活動？兩岸交流是否準備全面停止？台灣社會有權知道政策底線與法律依據，而不是每天透過新聞放話、行政恫嚇，讓社會陷入寒蟬效應。

台東縣長饒慶鈴。（圖／饒慶鈴臉書）

副書記長黃建賓表示，地方首長出訪目的很單純，台東縣長前往海峽論壇是拚經濟、拚民生，中央政府不應用意識形態看待地方開拓商機的努力。黃建賓指出，台東是農業縣，釋迦、鳳梨釋迦、稻米等優質農產品都需要穩定多元的市場。做生意本就是市場在哪、機會在哪，就往哪裡去。台東農民需要的是訂單，不是政治口水。中央若要求地方不能接觸市場，卻無法提出更好的替代方案，受害的還是基層農民。

黃建賓進一步指出，政府存在的目的是幫人民解決問題。如果陸委會認為地方政府不應協助拓展市場，那請問陸委會是否願意負責採購農產品？是否願意保證農民收入不受影響？如果做不到，就不該阻止地方政府幫農民爭取商機。黃建賓強調，台東農民沒有藍綠之分，只有生計問題。地方努力爭取訂單是職責所在，期盼陸委會不要讓意識形態凌駕民生經濟。他呼籲中央與其設下政治框架，不如與地方共同合作，協助台東農產品走向國際、拓展多元外銷空間。只要能幫助農民、發展產業，地方政府都應該被支持。

國民黨團嚴正鄭重要求陸委會：

第一，公開說明限制相關交流活動的法律依據與適用範圍。

第二，明確交代未來哪些交流活動將被限制，避免各界無所適從。

第三，向國人說明政府對兩岸交流的整體政策方向，是否準備全面限縮兩岸往來，以及對台灣經濟與民生可能造成的衝擊。

陸委會主委邱垂正。（資料照／中天新聞）

民主社會最重要的是一致的標準與依法行政，而不是「我去可以、你去不行」。國民黨團將持續捍衛人民交流權利、地方發展權益及民主法治最基本的價值。

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