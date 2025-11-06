陸委會禁淘寶、拼多多？梁文傑澄清：不會封網域

中國知名電商淘寶、拼多多、京東及影音平台抖音app。路透社



台灣暌違7年傳出非洲豬瘟疫情，中國電商平台淘寶、拼多多一度被認為是破口之一，外界關心政府針對淘寶、拼多多的管理機制，而陸委會副主委兼發言人梁文傑澄清，所謂禁止並不是封鎖網域，而是因他們在台灣並沒有落地，因此不能在台灣的捷運刊登廣告，或者在台灣平台推出打折活動。

非洲豬瘟疫情傳出後，行政院長卓榮泰一度要求納管淘寶與拼多多，陸委會副主委沈有忠也曾表示：「政府目前在檢討淘寶等電商的管理措施，出發點是補救豬瘟破口，並且堅持依法處理。」如今，網路電商的雙十一促銷將至，民眾憂心是否禁止這兩個平台。

梁文傑解釋，目前淘寶、拼多多都沒有在台灣落地，蝦皮是以新加坡公司名義在台，但台灣的消費者都可以到他們的網站上消費，只是淘寶、拼多多沒有在台灣登記為電商，因此不能從事購買捷運廣告、在台推出折價廣告、免運費等活動。

梁文傑提到，淘寶是以香港公司身份在台灣取得經營許可，只有電子資訊供應服務業和廣告傳單分送業，並沒有完整的電商許可，若在台灣做行銷、捷運燈箱、單身節的廣告，就會違反規定，拼多多更是連這兩項許可都沒有。

梁文傑強調，台灣並沒有阻擋淘寶、拼多多的網域，消費者仍然可以在網路上交易、消費，但他們不能在台灣從事其他業務。

