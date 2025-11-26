陸委會稱微博開帳號涉「自我矮化」？陸國台辦轟：攻擊抹黑

我陸委會主委邱垂正日前稱，海基會曾考慮在大陸微博平台開通帳號，但考慮到申請要選擇「中國台灣」涉及「自我矮化」而放棄，大陸國台辦今砲轟，陸委會此舉「攻擊抹黑大陸，欺騙台灣民眾，這種把戲了無新意。」

大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／央視）

《央視新聞》報導，大陸國務院台灣辦公室今舉行例行記者會，發言人彭慶恩面對媒體詢問，做出上述表示，他指出，台灣陸委會和海基會，是在一個中國框架下、應兩岸人民交流而生，「陸委會主責主業本應是推動兩岸協商對話、促進兩岸交流交往，現在卻成了煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的急先鋒。」

彭慶恩指出，大陸的網路開放且依法管理，「陸委會惡意炒作微博帳號問題，無非是要攻擊抹黑大陸，欺騙台灣民眾。這種把戲了無新意。」他表示，「陸委會、海基會應回歸正業，多做有利於推進兩岸交流和增進兩岸同胞利益福祉的事。」

中國大陸國台辦在社群平台臉書（Facebook）開設「國務院台辦發言人」帳號，陸委會23日表示，陸委會不可能在中國大陸社群平台微博開設專頁，恐立刻被封鎖，體現兩岸制度差異。

