陸委會稱未收到李貞秀棄中國籍證明 黃國昌批：好像淪民進黨側翼

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠／攝

針對民眾黨 6 席不分區立委將於 2 月 1 日上任，中國籍配偶李貞秀將遞補，陸委會副主委梁文傑昨表示，目前各主管機關至今未收到李放棄中華人民共和國國籍的證明文件。依國籍法規定，就任一年內必須放棄，該怎麼做就按規定。民眾黨團總召黃國昌今（23）日表示，相關法律怎麼規定，就怎麼執行，批陸委會好像淪為民進黨側翼，令人遺憾。

行政院秘書長張惇涵上午率中選會 7 位被提名人拜會民眾黨團，會後，黃國昌、黨團副總召張啓楷、立委麥玉珍、劉書彬接受媒體聯訪。

被問到將遞補立委的李貞秀，陸委會昨稱還沒收到李放棄中國籍的證明，是否會擔憂未來影響遞補？黃國昌回應，相關法律怎麼規定，就怎麼執行，陸委會作為一個行政機關，依法行政，「我想應該是最基本的要求吧？」

黃國昌直言，如果有些事情，自己都還搞得不太清楚，就急著對外面做政治放話或攻擊，堂堂的陸委會「淪為好像民進黨的側翼，真的蠻令人遺憾的。」

