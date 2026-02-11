陸委會稱「中國不讓李貞秀放棄國籍」國台辦氣炸：赤裸裸販賣「兩國論」

政治中心／綜合報導

民眾黨不分區立委中配李貞秀，未放棄中國國籍引發爭議。陸委會副主委梁文傑日前稱中國執意不讓李貞秀放棄中華人民共和國籍，就是剝奪李貞秀在台灣擔任立法委員的權益。對此，國台辦今（11）日記者會，發言人朱鳳蓮批評說民進黨當局頑固堅持“台獨”立場、赤裸裸販賣「兩國論」，堅決反對。

對於李貞秀國籍問題，朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場、赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台大陸配偶，我們對此堅決反對。對於迫害大陸配偶的「台獨」打手幫兇，我們將依法終身追責、嚴懲不貸。

另有中國媒體問到，兩岸航點目前尚未完全恢復常態，陸委會稱，「沒有團體客源，航空公司飛一班、賠一班，誘因不大」對此，朱鳳蓮回應說，目前，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點尚未完全恢復常態，大陸14個城市每週執飛兩岸航線300餘班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每週最高890班客運航班相比，仍有較大差距，嚴重影響兩岸同胞往來，兩岸民眾對兩岸直航點全面復岸的國航聲非常強烈。

朱鳳蓮說，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸旅遊交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹。 2023年我們宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊遊；2024年恢復福建居民赴金門、馬祖旅遊；2025年宣布恢復福建、上海居民赴台團隊遊；2026年初又宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。而民進黨當局不僅未予正面回應，反而一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障。當前兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局幹擾阻撓。

朱鳳蓮表示，兩岸航線有沒有客源，數據會說話。根據統計，2025年搭乘空中巴士直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，兩岸航線的平均客座率達80%，充分反映兩岸直航航班的旺盛需求。

朱鳳蓮也喊話說，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。到底有沒有航班需求，應由市場決定，民進黨當局可以放寬限制，一試便知。

