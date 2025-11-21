陸委會稱「一國兩區」非法律語言 蕭旭岑嗆：政府也拿「統戰」迫害台灣人

國民黨副主席蕭旭岑先前拋出同黨主席鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」，陸委會主委邱垂正質疑說法恐有「超譯」；副主委梁文傑指「一國兩區」其實是政治語言，而不是法律語言。蕭旭岑今（21日）對此回應反嗆，照陸委會的說法，「統戰」兩個字也不是法律語言，為什麼民進黨政府一直拿來迫害台灣人？

國民黨副主席蕭旭岑。（中天新聞）

蕭旭岑今早受訪，回應陸委會的說法。

蕭旭岑反嗆，照陸委會的說法，「統戰」兩個字也不是法律語言，為什麼民進黨政府一直拿來迫害台灣人？

蕭旭岑想請問陸委會邱主委與梁副主委，你們蔡英文前主委在2002年4月4日先講了「一國兩區」請問你們怎麼去評論？蔡英文是全台灣第一個講「一國兩區」4個字的人，代表她也知道這符合《中華民國憲法》、與《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，這一切是合憲合法的。所以想請陸委會回去看看蔡英文前主委的話，再來評論。

前總統蔡英文在2002年擔任陸委會主委時，曾說過「現行《兩岸關係條例》的一國兩區『法理概念』涉及憲法增修條文架構的改變，不宜調整。」相關談話收錄在陸委會官網年報的事紀中。另蔡英文於2003年在立法院備詢時，也曾表示「兩岸關係就是『一個國家，兩個地區』」。

國民黨主席鄭麗文談國民黨兩岸論述立場，並不避諱。（中天新聞）

國民黨主席鄭麗文日前提到「一國兩區」，黨副主席蕭旭岑也提及「回到憲法包含一國兩區的規定」、另一副主席張榮恭提出「和陸興台」，引發陸委會主委邱垂正20日在廣播節目受訪時對此表示，「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀」，他表示，台灣是一個民主社會，「對個別政黨兩岸路線，我們不進一步評論。」

邱垂正還說，「一國兩區」說法，就好像當年1992年發生什麼事，「九二共識」引發很多紛爭，「一樣的問題，如果太簡化的說法，要把很多東西濃縮在這邊，會不會有超譯？所以對於個別政黨路線不會有評論。」

陸委會副主委暨發言人梁文傑20日在例行記者會則是回應，「一國兩區」其實是政治語言，而不是法律語言，「我翻遍《兩岸條例》及《中華民國憲法》都沒看到這4個字」。梁文傑強調，「政府依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，以及其他相關法律處理兩岸事務的立場是一貫的，30幾年來都沒有改變過。」

