陸委會稱「至今無人成功放棄大陸國籍」柯文哲：為何要逼死人民？

民眾黨創黨主席柯文哲29日上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（袁茵攝）

民眾黨「陸配」李貞秀將於下周遞補不分區立委，但內政部昨表示，至今並未收到李放棄中國大陸國籍的證明，立委應遵守《國籍法》第20條規定，若未能於就職一年內完成，應由立院解職；但陸委會主委邱垂正也坦言，至今沒人可放棄中國國籍。民眾黨創黨主席柯文哲認為，要要求陸委會、內政部明確講SOP，民進黨為什麼要逼死人民？別讓每個人心裡想著「我一年後要被解職」，因此無法專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

柯文哲29日上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。被問到李貞秀至今未放棄中國大陸國籍，陸委會喊話「可再努力一下」？柯文哲表示，這問題已經困擾民眾黨快要一年。

柯文哲提及，關於陸配從政權，自己有跟民眾黨團主任陳智菡說過，應要求陸委會、內政部明確講出SOP流程圖，政府的權力是可以規定法律，可是也要告訴外界「怎麼做」，流程圖要很清楚。

柯文哲指出，現在邱垂正說「沒有人可以放棄（中國）國籍」，這個很奇怪，說要放棄中國籍才能來台灣當立委，「好，我聽你的，然後問下一步要怎麼做時，他卻說『不知道』、『沒有方法』，這不是很奇怪嗎？」國家可以定法律，可是要很清楚法律怎麼做，step by step一步一步，流程圖要清楚。

柯文哲感嘆，「李貞秀這個就是⋯民進黨為什麼要逼死人民？」現在問起來好像是說，一年內繳不出證明就要解殖，但一個陸配來台10年領了身分證，到底能不能從政？請政府明確講出流程圖怎樣做，不要讓每個人來這裡，還想著「我一年後要被解職」，每天也不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

